Altınapa Barajı’nda su seviyesi arttı

Kış mevsiminde kar yağışının az olduğu Konya’da, son yağmur yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı artıyor.
Konya'nın göl, baraj ve göletlerinde su seviyelerinde son yağışlarla birlikte artış yaşanıyor.
Konya'da bu kış mevsiminin yağışsız geçmesi kuraklık endişesi yaşattı. Bununla birlikte göl, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri de geçen yılların altında kaldı. Son aylarda yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve aralıklarla devam eden yağmur yağışlarıyla birlikte umutlar arttı.
32 milyon metreküp hacme sahip Altınapa Barajı'nda 2 ay önce 5 milyon 647 bin olan su hacmi, 13 milyon 590 bin metreküp seviyesine gelirken, doluluk oranı iki ay öncesine göre yaklaşık yüzde 24 artarak yüzde 42 oldu. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde 1201 yılında Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı'nın bir kısmı da yıllar sonra sular altında kaldı.
Vatandaşlar, burada eskiden su seviyesinin daha yüksek olduğunu belirterek, son yağışların bereket getirdiğini söyledi.
