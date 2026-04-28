Reel sektöre erişilebilir ve sürdürülebilir finansman vurgusu

Konya Ticaret Odası (KTO) 65. Bankacılık ve Finans Hizmetleri Meslek Komitesi İstişare Toplantısı’nda, finansmana erişimin önemi bir kez daha gündeme taşındı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Bankacılık sektörümüzün; Reel sektöre erişilebilir ve sürdürülebilir finansman sağlaması, KOBİ’lerimizin büyüme yolculuğuna daha güçlü destek vermesi, yatırım, üretim ve ihracat odaklı projeleri önceliklendirmesi, büyük önem taşımaktadır” dedi.

KTO'nun meslek komiteleriyle düzenlediği istişare toplantıları kapsamında gerçekleştirilen buluşma, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Sektör temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, bankacılık ve finans sektörünün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Öztürk, bu tür toplantıların sektörlere yön veren önemli platformlar olduğuna dikkat çekerek, ortak akıl ve iş birliğiyle çözüm yollarının şekillendiğini vurguladı. Bu çerçevede, Bankacılık ve Finans Hizmetleri sektörüyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Öztürk; "Toplantımızı ortak aklın oluştuğu, çözüm yollarının birlikte şekillendiği stratejik bir zemin olarak görüyoruz” dedi.

"Konya Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır''

"Bugün dünya ekonomisi; yüksek enflasyon, sıkı para politikaları ve jeopolitik risklerin gölgesinde önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir” diyen Başkan Öztürk, Bu gelişmeler ışığında sektörün önemine dikkat çeken Başkan Öztürk şunları kaydetti; "Bankacılık sektörünü yalnızca bir finansman sağlayıcısı olmaktan çıkararak; risk yönetimi, kaynak verimliliği ve ekonomik istikrarın korunması noktasında stratejik bir aktör haline getirmiştir. Türkiye ekonomisi ise tüm bu küresel dalgalanmalara rağmen üretim gücü, ihracat kapasitesi ve dinamik özel sektörü ile büyümesini sürdürmektedir. Finansal sistemimizin güçlü yapısı, bankacılık sektörümüzün tecrübesi ve adaptasyon kabiliyeti, bu süreçte en önemli avantajlarımız arasında yer almaktadır. Konya özelinde baktığımızda ise; şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, ihracat odaklı üretim yapısı ve girişimci iş dünyası ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu görmekteyiz. Bu güçlü yapının sürdürülebilirliği ise büyük ölçüde sağlıklı işleyen bir finansal sistem ve etkin bankacılık hizmetleri ile mümkündür.”

Ekonomik büyümenin anahtarı finansman

Bankacılık ve Finans Hizmetleri sektörünün; ekonominin can damarlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk; "Reel sektörün üretim gücünü artıran, yatırımları mümkün kılan ve ticaretin sürekliliğini sağlayan en temel unsurlardan biri finansal sistemdir. Bu noktada bankacılık sektörümüzün; Reel sektöre erişilebilir ve sürdürülebilir finansman sağlaması, KOBİ'lerimizin büyüme yolculuğuna daha güçlü destek vermesi, yatırım, üretim ve ihracat odaklı projeleri önceliklendirmesi, büyük önem taşımaktadır. Özellikle Konya gibi üretim ve ihracat gücü yüksek bir şehirde, bankacılık ve finans sektörünün reel sektörle kurduğu güçlü iş birliği, ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden biri olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda söz alan KTO 65. Bankacılık ve Finans Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Durmuş Ali Gökçe ise organizasyonun sektörün geleceği açısından değerli olduğunu belirterek, KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gökçe, Konya ekonomisine ilişkin verileri paylaşarak finans sektörünün şehirdeki dinamizmine dikkat çekti.

Programın sonunda meslek komitesi üyeleri söz alarak sektörün mevcut sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş istişarelerinde bulundular.

(Bekir Turan)