“Büyük Türkiye Şöleni” Konya’da kapılarını açıyor

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında “İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni” Konya’da gerçekleştirilecek

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında İmam Hatip Okulları, 4-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Konya'da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni”, 42 yıllık mesleki yarışma geleneğini interaktif bir kültür şölenine dönüştürüyor.

42 yıllık birikim yeni bir amaç kazanıyor

1,1 milyonu aşkın öğrencisiyle niteliksel bir dönüşümü temsil eden İmam Hatip Okulları, bilimsel yetkinlik ile millî ve manevi değerleri bütüncül bir anlayışla ele alarak gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 42 yıldır düzenlenen mesleki yarışmalar, bu yıl 42. yılında yeni bir dönüşüme sahne oluyor.

Yüz binlerce öğrencinin katıldığı yarışmaların şampiyonları Konya'da

2026 yılında ülke genelinde yüz binlerce öğrenci yarışmalara katılım sağladı. Okullarında birinci olan on binlerce öğrenci ise ilçe, il, bölge ve Türkiye finali aşamalarında okullarını temsil etti. Süreç sonunda kendi kategorilerinde birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan bölge şampiyonları, Konya'da düzenlenecek büyük finalde Türkiye derecesi için yarışacak.

Final yarışmaları dört ana kategoride gerçekleştirilecek:

Genç Sadâ (erkekler) ve Genç Nidâ (kızlar) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Genç Sadâ (erkekler) ve Genç Nidâ (kızlar) Hafızlık Yarışması

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması

Musiki programıyla manevi coşku sahneye taşınacak

Etkinlik kapsamında yarışmaların yanı sıra musiki programları da yer alacak. Programda sanatçılar Eşref Ziya Terzi, Fatih Koca ve Ömer Karaoğlu sahne alarak dinleyicilere musiki ziyafeti sunacak. Aynı sahnede musiki eğitimi alan öğrenci grupları da yer alarak gençlik enerjisini sanatla buluşturacak. Tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Konya'da medeniyet ve gelecek buluşuyor

Konya Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek program, eş zamanlı oturumlar ve halka açık katılımla hibrit bir yapıda düzenlenecek. Ziyaretçiler, salon programlarını takip ederken kurulan stantlar aracılığıyla İmam Hatip okullarını yakından tanıma imkânı bulacak. Ayrıca "Zaman Tüneli” uygulamasıyla kurumların tarihsel süreci görsel olarak ziyaretçilere sunulacak.

"Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda düzenlenen etkinlik, devlet erkânı, eğitim camiası ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılarla gerçekleştirilecek. 42 yıllık köklü birikimi toplumla buluşturan bu kültür şölenine tüm vatandaşlar davet edildi.

(Bekir Turan)