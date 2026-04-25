Konya’daki belediye başkanı müjdeyi verdi! Beklenen proje başladı

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde sosyal yaşamı canlandıracak önemli bir yatırımın temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temeli atılan çok amaçlı düğün salonunun, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor. Düğünlerden toplantılara, sosyal etkinliklerden çeşitli organizasyonlara kadar pek çok alanda kullanılacak olan tesisin, Yeşilyurt Mahallesi'nin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacağı belirtildi.
"Her mahalleye eşit hizmet” vurgusu
Yetkililer, ilçedeki tüm mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini ve planlı bir şekilde yatırımların sürdürüldüğünü ifade etti. Kırsal mahallelerin gelişimi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Projenin hayata geçirilmesinde katkı sunanlara da teşekkür edilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen başta olmak üzere emeği geçen herkese minnet duyulduğu ifade edildi.
Temeli atılan çok amaçlı düğün salonunun Yeşilyurt Mahallesi'ne hayırlı olması temenni edilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Yetkililer, yatırımın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
