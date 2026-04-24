Konya’daki silahlı kavga! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Olayda YENİ GELİŞME
Konya’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğun da hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 sanık hakkında, müebbet hapis ve yaralama ile diğer suçlardan çeşitli miktarlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İki kişinin yaralanması, bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede kamera görüntüleri, olay yeri inceleme bulguları, kriminal uzmanlık, otopsi, dijital inceleme ve adli raporlar, emsal kararlar, sanık Ferhat U. ile Doğukan İ'nin ifadelerine yer verildi.

Sanıkların olay yerine uyuşturucu satın almak için geldiklerine ve mahalle sakinleriyle aralarında tartışma çıktığına yer verilen iddianamede, sanıkların silahla 2 kişiyi tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayıp kaçtıkları belirtildi.

"Müştekilere yönelik de kasıtları öldürmek"

Sanıkların 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldukları aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanıkların iki müştekiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri, kaçtıkları bölgeden geriye doğru ateş ettikleri sırada, sokaktaki maktul Yıldırım Kaçın isimli çocuğun kimin silahından çıktığı belli edilemeyen mermi çekirdeğinin isabet edip ölmesi nedeniyle ayrı ayrı olası kasıtla çocuğu kasten öldürme suçunu müşterek fail sıfatıyla işledikleri anlaşılmıştır.

Müştekilere yönelik de kasıtlarının öldürmek olup mağdur sayısınca ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri, sanıkların ayrı ayrı, ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Sanıklar Ferhat U. ve Doğukan İ. hakkında "olası kasıtla çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

Sanıklardan Ferhat U. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 45 yıldan 75 yıla kadar, Doğukan İ. hakkında ise 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istenirken her iki sanık hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ferhat U. ile Doğukan İ'nin, Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokağı'nda 5 Ekim 2025'te, çıkan silahlı kavgada Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen Y.K'yi (5) yaraladığı iddia edilmiş, çocuk kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

