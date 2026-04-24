Konya’da sır kayıp! 74 yaşındaki adam 72 gündür aranıyor

Hadim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 72 gündür haber alınamıyor. Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinde kaybolduktan sonra geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞ KAPSAMDA SÜRÜYOR

Kayıp ihbarının ardından bölgede jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir arama operasyonu yürütülüyor. Ekipler, mahalle çevresinin yanı sıra kırsal alanlar, ormanlık bölgeler, dere yatakları ve su altı noktalarını titizlikle inceliyor.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Arama çalışmalarına bölge halkı da aktif şekilde katılırken, şimdiye kadar Mevlüt Aybattı'ya ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Çalışmaların sürdüğü alanda geniş bir coğrafya taranmış olmasına rağmen sonuç alınamadı.

AİLESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Aybattı'nın oğlu Erol Aybattı, babasından uzun süredir haber alamadıklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi. Erol Aybattı, babasının köye geldikten sonra birkaç gün görüldüğünü ancak daha sonra ortadan kaybolduğunu ifade ederek, "Gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olanların bizimle iletişime geçmesini istiyoruz” dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAHVEHANEDE

Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Cavlak, Aybattı'nın en son 11 Şubat tarihinde kahvehanede otururken görüldüğünü, bu tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını söyledi.

Yetkililer, arama çalışmalarının tüm imkânlar seferber edilerek sürdürüldüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

(Bekir Turan)