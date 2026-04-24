Formula 1 yeniden İstanbul yolunda

Formula 1 yeniden İstanbul yolunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1’in Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak. Türkiye'nin küresel spor arenasındaki yerini pekiştirecek olan program, İstanbul Park pistinin geleceği ve dev organizasyonun takvimi açısından kritik önem taşıyor.

F1 heyecanı İstanbul Park'ta yeniden canlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek lansman, Formula 1'in (F1) Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusu niteliğini taşıyor. Toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili atılan somut adımlar ele alınacak.

Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Ekonomiye ve turizme milyar dolarlık katkı

Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak.

Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak.

Pistte modernizasyon ve yeşil enerji dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

İstanbul Park

İstanbul Park, 5.338 km'lik zorlu parkuru ve yerçekimine meydan okuyan ünlü 8. virajıyla F1 yıldızlarından da övgü topluyor. Halihazırda F1'de yarışan aktif pilotların görüşleri, yol tutuşu, eğlence ve muhteşem performans gibi unsurlarla İstanbul Park'ın pilotlar için de çok arzu edilen bir pist olduğu gerçeğini destekliyor. Merakla beklenen ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Türkiye Grand Prix'sine gelecek yarış severler, seyahatleri sırasında İstanbul'un turistik zenginliklerini de deneyimleyebilecekler.

Formula 1 hayranları İstanbul'un görkemli Topkapı Sarayı'nı keşfedip, dünyanın en eski çarşısı olan Kapalıçarşı'da dolaşabilecekler. Dünyaca ünlü otelleri, Doğu-Batı lezzetlerinin en iyilerini harmanlayan dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olan İstanbul, Formula 1 tutkunlarına adrenalin ve kültürel mirasın unutulmaz bir birleşimini sunacak.

Formula 1, 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede, 827 milyondan fazla TV izleyicisine, tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştır. Formula 1, 2025'te sosyal medyada aldığı 2,3 milyarlık erişimiyle dünyada çok takip edilen uluslararası spor ligi oldu.

Kaynak: AA

