Çapa yapan yaşlı adam traktörün şaft miline sıkıştı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bahçede çapa yaparken traktörün şaft miline sıkışan 60 yaşındaki Bekir Bolat, hayatını kaybetti.

Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana gelen olayda Bekir Bolat, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrollerinde, Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

