2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak, karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak?
Yaz tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvimle birlikte, okulların kapanacağı tarih ve karne günü kesinlik kazandı. İkinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Peki, okullar hangi tarihte kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
OKULLAR 2026'DA NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline adım atacak.
MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026
Eğitim Yılı Bitişi (Karneler): 26 Haziran 2026
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”