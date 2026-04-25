Konya’da kentsel yenileme projesinde son durum ne? Başkan Altay açıkladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Karatay Belediyesi'yle birlikte yürüttüğü "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında yapımı süren Mevlevi Dergahı'nda çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.
Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yapımı devam eden Mevlevi Dergahı'ndaki çalışmalara ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamalarda bulundu.
Bölgeye yeni kültürel değer katacak
Tamamlandığında bölgeye kültürel ve turistik anlamda katkı sunması beklenen Mevlevi Dergahı'nın, Konya'nın tarihi dokusunu güçlendirecek projeler arasında yer aldığı kaydedildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Altay şu ifadelere yer verdi: "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projemiz kapsamında inşası süren Mevlevi Dergahı'nda çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. Konya'mızın Darülmülk mirasını yaşatacak bu eser; Mevlana Türbesi çevresindeki ihya çalışmalarımızın önemli parçalarından biri olacak"
SON DURUM | Mevlevi Dergahı— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) April 25, 2026
Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projemiz kapsamında inşası süren Mevlevi Dergahı'nda çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor.
Konya'mızın Darülmülk mirasını yaşatacak bu eser; Mevlana Türbesi çevresindeki ihya çalışmalarımızın… pic.twitter.com/Oy8AWn5VDM
(Cumali Özer)