Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde yeni başkan belli oldu!
- Güncelleme Tarihi:
Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde seçim heyecanı yaşandı. Başkanlık için üç adayın yarıştığı ve binlerce üreticinin sandık başına gittiği genel kurulda yeni başkan belirlendi.
Konya'nın et sektöründeki en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde seçim heyecanı yaşandı. Yaklaşık 9 bin üyesi bulunan birlikte gerçekleştirilen seçimde 3 aday yarıştı.
OY KULLANMA SÜRECİ SAAT 17.00'DE SONA ERDİ
Sabah 10.00'da başlayan programda açılış konuşmasının ardından üreticiler, oy kullanmak üzere sandık başına geçti. Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla tamamlandı.
Seçim kapsamında üyeler için 3 sandık kurulurken, 12 kabinde oy kullanımı gerçekleştirildi. Sandıktan Kemal Tekin, Recep Taş ve Hamza Özden'in yarıştığı seçimde yaklaşık 2 bin 500 üye oy kullandı.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU!
Yapılan oylama sonucunda Kemal Tekin, en yüksek oyu alarak Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin yeni başkanı seçildi.
BİN 251 OY ALARAK BAŞKAN SEÇİLDİ
Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Sahadaki aktif çalışmalarıyla öne çıkan Kemal Tekin, uzun yıllar başkan yardımcılığı görevinde bulunan Recep Taş ve Hamza Özden'in yarıştığı başkanlık seçiminde Kemal Tekin, 1.251 oy alarak başkanlığa seçildi.
Diğer adaylardan Recep Taş 619 oyda kalırken, Hamza Özden ise 500 oy aldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”