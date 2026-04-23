BJK–Alanyaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, rotasını Türkiye Kupası’na çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak ve rakibini eleyerek yarı finale adını yazdırmayı amaçlıyor. Kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı elde edecek olan Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirip organizasyonda lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş–Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kupada iki yarı finalist şimdiden belli olurken, bu akşam oynanacak iki mücadeleyle diğer yarı finale yükselecek takımlar netleşecek. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki eşleşmenin kazananı yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak; Samsunspor-Trabzonspor maçından galip çıkan ekip ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması bugün saat 20:45'te oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele, ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük Cihan Aydın'da olacak.
