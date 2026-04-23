BJK–Alanyaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, rotasını Türkiye Kupası’na çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, çeyrek finalde sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak ve rakibini eleyerek yarı finale adını yazdırmayı amaçlıyor. Kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı elde edecek olan Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirip organizasyonda lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş–Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kupada iki yarı finalist şimdiden belli olurken, bu akşam oynanacak iki mücadeleyle diğer yarı finale yükselecek takımlar netleşecek. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki eşleşmenin kazananı yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak; Samsunspor-Trabzonspor maçından galip çıkan ekip ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması bugün saat 20:45'te oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele, ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük Cihan Aydın'da olacak. İLK 11'LER ALANYASPOR'UN 11'İ Ertuğrul, Lima, İbrahim, Fatih, Ümit, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, Güven, Duarte, Hwang Ui-Jo. BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, El Bilal, Cerny, Oh. BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇININ GALİBİ YARI FİNALDE KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK! Beşiktaş-Alanyaspor maçının galibi yarı finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, Fenerbahçe'yi son dakikalarda kazandığı penaltı ile 1-0 mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!