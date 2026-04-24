YAŞAM Haberleri

KOP güvenli tarım projesi saha çalışmaları sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
KOP İdaresi Başkanlığı ile Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen KOP Güvenli Tarım Projesi kapsamında saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

ÜRETİCİLERE GÜVENLİ TARIM EĞİTİMİ

Saha çalışmaları kapsamında KOP İdaresi teknik ekibinin katılımıyla üreticilere güvenli tarım uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde, tarımsal faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

FARKINDALIK VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI HEDEFİ

Gerçekleştirilen programda, tarımsal üretimde güvenli çalışma alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, olası risklere karşı farkındalığın artırılması ve daha sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması hedeflendi. Üreticilerin bilinçlendirilmesiyle birlikte iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

PROJE SAHADA DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında ayrıca proje süreci değerlendirilerek sahadaki uygulamalar, üreticilere sağladığı katkılar ve güvenli üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, üreticilerin emeğini koruyan ve verimlilik ile güvenliği birlikte önceleyen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(Cumali Özer)

