Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner kaç yaşındaydı, nereli? Ferdi Atuner neden öldü?
Türk sinemasının usta isimlerinden Ferdi Atuner 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Peki Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner neden öldü? Ferdi Atuner kaç yaşında nereli? İşte detaylar...
Ferdi Atuner kaç yaşında, nereli?
Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Müzisyen bir babanın oğlu olan Atuner, küçük yaşlarda sanata ilgi duymaya başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan sanatçı, kariyerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde başladı. Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Atuner, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu sahnelerinde de rol aldı. Sanatçı, aynı zamanda çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminde yer aldı.
Ferdi Atuner neden öldü?
Ferdi Atuner'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”