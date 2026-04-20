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Konya’da bugün vefat edenler 20 Nisan 2026 Pazartesi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 20 Nisan 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Nisan 2026 Pazartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
GÜLÜMSER UÇAR

KONARI

03.03.1961

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
ŞÜKRÜ BÜYÜKÇİZMECİ

KONYA

02.11.1949

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ŞÜKRAN TAŞTAN

KONYA

01.01.1981

 MUSALLA MEZARLIĞI
AHMET KOÇYİĞİT

HADİM

13.09.1934

 ELMACI MEZARLIĞI
HATİCE ESEROĞLU

AKÇAŞAR

10.05.1951

 MUSALLA MEZARLIĞI
MEHMET KORCAN

KONYA

01.01.1949

 DERE KÜÇÜK (AŞAĞI) MEZARLIĞI
MUSTAFA BUĞUR

BEYŞEHİR

10.03.1952

 YAZIR MEZARLIĞI
MUSTAFA UÇAR

OSMANCIK

20.11.1954

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
HURİYE DURGUT

KAYHÜYÜK

20.10.1964

 GÖDENE (KÖY - İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
BAYRAM IŞIK

T.KARAHÜYÜK

01.01.1950

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MERYEM ÇALAR

TAHTALI

03.01.1950

 MUSALLA MEZARLIĞI
NACİYE CEYLAN

KAMIŞLIÖZ

26.11.1953

 MUSALLA MEZARLIĞI
FADİMANA ÖZDEMİR

ILGIN

13.09.1980

 YAZIR MEZARLIĞI
MUSTAFA GÜNIŞIK

HADİM

01.01.1943

 YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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