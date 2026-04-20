Konya’da bugün vefat edenler 20 Nisan 2026 Pazartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|GÜLÜMSER UÇAR
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KONARI
03.03.1961
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|ŞÜKRÜ BÜYÜKÇİZMECİ
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KONYA
02.11.1949
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ŞÜKRAN TAŞTAN
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KONYA
01.01.1981
|MUSALLA MEZARLIĞI
|AHMET KOÇYİĞİT
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HADİM
13.09.1934
|ELMACI MEZARLIĞI
|HATİCE ESEROĞLU
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AKÇAŞAR
10.05.1951
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MEHMET KORCAN
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KONYA
01.01.1949
|DERE KÜÇÜK (AŞAĞI) MEZARLIĞI
|MUSTAFA BUĞUR
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BEYŞEHİR
10.03.1952
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUSTAFA UÇAR
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OSMANCIK
20.11.1954
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|HURİYE DURGUT
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KAYHÜYÜK
20.10.1964
|GÖDENE (KÖY - İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
|BAYRAM IŞIK
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T.KARAHÜYÜK
01.01.1950
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MERYEM ÇALAR
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TAHTALI
03.01.1950
|MUSALLA MEZARLIĞI
|NACİYE CEYLAN
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KAMIŞLIÖZ
26.11.1953
|MUSALLA MEZARLIĞI
|FADİMANA ÖZDEMİR
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ILGIN
13.09.1980
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUSTAFA GÜNIŞIK
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HADİM
01.01.1943
|YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi