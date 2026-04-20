Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu kimdir? Ebru Cansu kaç yaşında, nereli?

Tunceli’de yürütülen dikkat çekici soruşturmalarla, özellikle de “Gülistan Doku“ cinayetiyle adı daha sık duyulan Ebru Cansu, yargı teşkilatında üstlendiği görevlerle kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki; Tunceli Savcısı Ebru Cansu kimdir? İşte, detaylar...

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Cansu, hem mesleki geçmişi hem de son yıllarda öne çıkan adli süreçlerdeki rolü nedeniyle araştırılıyor. Tunceli'de yaşanan "Gülistan Doku" cinayeti ile yakından ilgilenen ve şüphelilerin üzerine düşen Cansu, kamuoyunun merak ettiği bir isim oldu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun göreve başladığı ilk gün dile getirdiği "Ben bir başsavcıdan önce bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan'a ne olduğunu bulacağım” sözleri geniş yankı uyandırmıştı.

Başsavcı Cansu'nun kararlı duruşu ve süreci yakından takip etmesi, soruşturmanın derinleştirilmesinde önemli rol oynadı.

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu kimdir?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976 tarihinde Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mezuniyetinin ardından yaklaşık 13 yıl avukatlık yaptığı, ardından savcılık görevine geçtiği aktarılıyor.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden sonra 13 Haziran 2024'te HSK kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştır. Bugün de resmî kayıtlarda Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak yer almaktadır.

