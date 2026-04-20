23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılında 22-23 Nisan hangi günlere denk geliyor?
Nisan ayının ikinci haftasının geride kalmasıyla birlikte, 22 ve 23 Nisan tarihleri vatandaşların gündemine girdi. Hangi günlere denk geldikleri merak edilen bu tarihlerle ilgili “22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?” ve “23 Nisan resmi tatil mi?” soruları özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. 22 Nisan öğleden sonra tatil mi, 23 Nisan’da kurumlar açık mı? İşte detaylar…
Nisan ayının ikinci haftasının geride kalmasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milli egemenliğin ilanının 106. yıl dönümü nedeniyle, çalışanlar ve öğrenciler 22 ve 23 Nisan'ın tatil durumunu merak ediyor. Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan, bu yıl da en çok konuşulan konular arasında bulunuyor.
22 Nisan öğleden sonra tatil mi?
Bu yıl 22 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. Ancak bu tarihte resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle 22 Nisan'da okullar ve iş yerlerinde normal mesai düzeni devam edecek.
23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilen bu günde, kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak.
