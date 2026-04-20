Tokluk hissi için her sabah sadece 1-2 tane yeter!

Taze nane çiğnemek çoğu kişinin aklına ilk olarak ferah bir nefes, temiz bir ağız ve diş eti sağlığı getirir. Oysa bu aromatik bitki, yalnızca ağız hijyeniyle sınırlı kalmayan, şaşırtıcı etkileriyle de öne çıkıyor.

Taze nane bilinmeyen etkisi

Doğal aroması ve serinletici hissinin ötesinde, vücut üzerinde beklenmedik bir fayda sağlayan taze nane, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle de yaz yaklaşırken...

İşte, taze nane çiğnemenin bilinmeyen etkisi bakın neymiş. Taze nane çiğnemek, bilimsel olarak iştahı azaltıyor. Nanenin ana aktif bileşeni olan mentol, ağız ve burundaki TRPM8 reseptörlerini uyarır. Bu reseptörler "soğukluk” hissinden sorumludur.

Beynin tat ve koku merkezini uyarır

Bu etki, beynin tat ve koku merkezlerini etkileyerek yiyeceklerin cazibesini geçici olarak azaltabilir. Ayrıca, nane aroması güçlü bir koku uyarıcısıdır ve bazı çalışmalarda nane kokusuna maruz kalan bireylerin daha az kalori tükettiği gözlemlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi