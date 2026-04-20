23 Nisan kutlamaları iptal mi edilecek? Okullarda 23 Nisan kutlamaları yapılacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından yüreğimiz kanarken gözler 23 Nisan etkinlikleri için MEB’e çevrildi. Okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yapılacak mı yoksa iptal mi merak ediliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardından kamuoyunda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Türkiye genelinde planlanan törenler, okul etkinlikleri ve kutlama programlarının akıbeti için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2026 yılı resmi takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. "23 Nisan etkinlikleri iptal mi", "Okullarda 23 Nisan kutlamaları iptal mi oldu" gibi başlıkları sizler için araştırdık. İşte, 23 Nisan 2026 kutlamalarına ilişkin son detaylar... 23 Nisan okullarda kutlanacak mı? 23 Nisan kutlamalarının iptal edildiğine dair şu ana kadar ülke genelini kapsayan resmi bir karar açıklanmadı. Takvime göre okullarda ve şehirlerde planlanan etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Yeni bir karar alınması halinde haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!