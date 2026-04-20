Başıboş köpek saldırdı 19 yaşındaki genç yaralandı

Edirne’de işlek bir caddede köpek saldırısına uğrayan genç, kaçarak bir iş yerine sığındı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken esnaf da bu durumun düzelmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde dolaşan sokak köpeklerinden biri, 19 yaşındaki Hamza D.'ye saldırdı. Saldırı sonucu gencin el ve kalça bölgesinden yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çevre esnafı, bölgede başıboş köpek sayısının arttığını belirterek, durumun hem vatandaşlar hem de turistler için risk oluşturduğunu ifade etti. Kaynak: İHA

