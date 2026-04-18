Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi’nin pansiyon bölümünün çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yurtta bulunan 46 öğrenci tahliye edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması gerçekleştirildi. Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
