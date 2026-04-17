Sanal medya üzerinden provakasyon! Konya Emniyeti harekete geçti

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından sosyal medyada yayılan provokatif paylaşımlar kamuoyunda büyük tedirginlik yarattı. Özellikle bazı kullanıcıların okul isimleri vererek korku ve panik oluşturmaya çalışması tepkilere neden olurken, yetkililer harekete geçti.

KONYA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü sanal medya üzerinden yapılan bu paylaşımları yakından takibe aldı. Okul isimleri zikredilerek yapılan tehdit ve korku içerikli paylaşımların tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, tüm okullarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin güvenliğinin öncelik olduğunu belirten açıklamalarda, özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki kurumlarda denetimlerin sıkılaştırıldığı ifade edildi. Velilerin endişe etmemesi gerektiği, sürecin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

"EĞLENCE SANILIYOR AMA CİDDİ SONUÇLARI VAR”

Uzmanlar, bu tür paylaşımların bazı gençler tarafından "şaka” ya da "eğlence” olarak görülebildiğine dikkat çekiyor. Ancak yapılan her paylaşımın ciddi sonuçlar doğurabileceği, hem hukuki yaptırımlar hem de toplumsal panik açısından büyük risk taşıdığı vurgulanıyor. Yetkililer, provokatif içerik paylaşan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkça ifade etti.

(Meltem Aslan)