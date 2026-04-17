Konya’da yeni okul güvenliği kararları! Polis okula girecek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim saldırılar sonrası okul güvenliği konusu büyük önem kazandı. Konya'da birçok veliye okul yöneticileri aracılığı ile bilgilendirme mesajları gönderildi. Alınan kararların kent genelinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ!

Velilere gönderilen bilgilendirme mesajlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki etkinliklerin ertelendiği duyuruldu. İçeriğinde müzikal etkinlikler olan faaliyetler de bir süre okullarda yapılmayacak.

OKUL KAPILARI KİLİTLİ TUTULACAK!

Yeni süreçte velilerin okula girişleri kısıtlanıyor. Çocuk bırakmak ve almak için okul bahçesine giren veliler artık bunu nizamiye kapısında yapacak. Okul kapıları kilitli tutulacak.Öğrencilerin okula gelip gelmediği takip edilerek veliler bilgilendirilecek. Randevu sistemi hayata geçirilecek.

POLİSLER GÖREVLENDİRİLİYOR!

Polislerin okul girişlerindeki görevleri de genişletiliyor. Belirli periyotlarda polisler okullara gelerek kontroller gerçekleştirecek. Bu maddenin kapsamı da henüz açılmış değil. Polis ekipleri, okul önü görevi mi yapacak yoksa okul içine girecek mi net bilgi yok.

KALICI ÖNLEMLER ALINACAK

Sadece polisler değil… İlçe Milli Eğitim müdürleri de okulları gezecek. Eğitim öğretimin mümkün olduğunca aksamaması için çalışmalar yapılacak. Kalıcı güvenlik önlemleri için çalışmalar sürüyor.

(Bekir Turan)