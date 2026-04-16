Secdeden Seccadeye Kudüs Projesi hayata geçiyor

Konya’da, Buhari Kız İmam Hatip Lisesi’nde başlatılan “Secdeden Seccadeye Kudüs” projesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması olarak dikkat çekiyor.

Proje kapsamında kentin tarihi ve modern camileri ziyaret edilerek, camilerde yer alan motifler öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Elde edilen bu özgün desenler, Aile Yılı kapsamında düzenlenen anne-kız etkinliklerinde özel olarak hazırlanan seccadelere işleniyor ve Gazze yararına satışa sunulması planlanıyor. Projeden elde edilmesi beklenen yaklaşık yarım milyon liralık gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi. Proje, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de Filistin'e destek olmayı amaçlıyor.

Okul Müdüresi Memnune Karaca, Ekim ayında düzenlenecek konser ve sergiyle projenin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını ifade ederek, vatandaşları bir seccade alarak projeye destek olmaya davet etti.

(Ali Asım Erdem)