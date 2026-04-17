DÜNYA Haberleri

Hürmüz Boğazı açıldı

Hürmüz Boğazı açıldı
İran, Hürmüz Boğazı’nın ateşkes sürecinde açık olacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, "Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

