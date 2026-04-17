İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Türkiye; krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlenen, adalet ve dengeyi gözeten, diyalog ve iş birliği temelinde küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir“ dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında yaptığı kapsamlı konuşmada, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası işbirliği adına güçlü ve çok boyutlu mesajlar verdiğini belirtti.
Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bölümlere de yer veren Duran, şunları kaydetti:
"Türkiye, krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlenen, adalet ve dengeyi gözeten diyalog ve işbirliği temelinde küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Antalya Diplomasi Forumu'nun küresel barış, istikrar ve işbirliğine katkı sunmaya devam etmesini temenni ediyorum."
