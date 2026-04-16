Tomruğun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda gerçekleştirilen kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Bölgede devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ağır tomruğun altında kalan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

