GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,817 TL
EURO
52,735 TL
STERLİN
60,808 TL
GRAM
6.924 TL
ÇEYREK
11.470 TL
YARIM
23.335 TL
CUMHURİYET
45.741 TL
GÜNCEL Haberleri

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Azerbaycan’da işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İnkılap B, Eyüpsultan’daki rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, 2024'te İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlilerinin üzerinde 16 kilogram külçe altının ele geçirilmesi üzerine 7 şüphelinin tutuklandığı dosyayı tekrar incelemeye aldı.

Dosya içerisinde firari şüpheli olarak tespit edilen ve o dönem yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütü elebaşısının İnkılap B. olduğu belirlendi. Zanlının Azerbaycan'da işlediği suçlardan Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bültenle 196 ülkede arandığı anlaşıldı.

Şüphelinin ailesi takibe alındı

Soruşturmayı derinleştiren kaçakçılık polisleri, şüphelinin annesinin, eşinin ve 2 kızının havalimanından ülkeye giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan 4 kişi, Eyüpsultan'daki bir rezidansta İnkılap B. ile buluştu.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 2024'te özel güvenlik görevlilerinin, İstanbul Havalimanı'nda 16 kilo altını teslim aldıkları ve yakalandıkları anlar ile kırmızı bültenle aranan şüpheli İnkılap B'nin ailesinin havalimanından ülkeye giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER