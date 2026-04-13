GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,752 TL
EURO
52,230 TL
STERLİN
60,182 TL
GRAM
6.808 TL
ÇEYREK
11.626 TL
YARIM
23.102 TL
CUMHURİYET
45.740 TL
DÜNYA Haberleri

Macaristan’da seçimi kazanan Magyar: Ülkemiz Avrupa’ya dönmek istiyor

Macaristan’da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi’nin lideri Peter Magyar, “Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa’ya dönmek istiyor” dedi.

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da yarışı yüzde 53'ün üzerinde oyla önde götüren ve Başbakan Viktor Orban tarafından kazandığı belirtilerek tebrik edilen Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, Budapeşte'de halka seslendi. Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık” ifadelerini kullandı.

Tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını kaydeden Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını bildirdi. Magyar, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık. Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız” diye konuştu.

Magyar, Macaristan halkına teşekkür ederek, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın. Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor. Ülkemiz yurt dışında yaşayan çocuklarına kollarını açacak. 800 bin Macar iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk eden Macarlara sesleniyorum. Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
