Tokayev: Türkiye büyük başarılar elde etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner girişimlerine vurgu yaparak, Türkiye’nin büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

Tokayev, Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Tokayev, ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Sizin vizyoner girişimlerinizle yürütülen reformlar sonucunda Türkiye istikrarlı gelişim yolunu izlemektedir. Büyük başarılar elde etti, etkili ve güçlü bir devlete dönüştü. Biz Türk kardeşlerimizin hep iyiliğini dileriz, kardeş ülkenin her başarısı için seviniriz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel politikada adalet ve sorumluluk ilkelerini azimle savunan büyük bir devlet adamıdır. Sizin 'Dünya 5'ten Büyüktür' teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu hiç kuşkusuz uluslararası ilişkiler alanında eşitsizliğe karşı söylenen cesur bir hitaptır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve İslam medeniyetinin iş birliğini pekiştirme konusunda da büyük bir rolü olduğunu söyleyen Tokayev, "Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız. Siz kardeş ülkelerin manevi ve siyasi birliğini sağlamlaştırma yolunda büyük emekler veriyorsunuz." diye konuştu.

Tokayev, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan desteği sayesinde Türk Devletleri Teşkilatı kısa süre içinde etkili, itibarlı bir kuruluşa dönüştü." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da devlet nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen söz konusu güzide nişanın ilk kez tarafına takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin."

Kaynak: AA

