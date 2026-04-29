GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,071 TL
EURO
52,689 TL
STERLİN
60,968 TL
GRAM
6.611 TL
ÇEYREK
10.906 TL
YARIM
21.699 TL
CUMHURİYET
42.710 TL
DÜNYA Haberleri

Rusya’da maden sahasında çığ: 6 ölü

- Güncelleme Tarihi:

Rusya’da maden sahasında çığ: 6 ölü
Rusya’ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti’ndeki bir maden sahasında meydana gelen çığ nedeniyle 6 işçi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nin Muysky bölgesinde bulunan Irokinda altın madeni sahasında çığ düştüğünü açıkladı. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, bölgede yol açma çalışması yürüten 9 işçinin üzerine çığ düştü. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 6 işçi kar altında kaldı.Olayın ardından bölgeye helikopterle sevk edilen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kar altında kalan işçileri bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetleri sırasında maden sahasında ikinci bir çığ düşmesi olayının daha yaşandığı, ancak personelin bu tehlikeyi yara almadan atlattığı aktarıldı.Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, yürütülen operasyonlar sonucunda kar altında kalan 6 işçinin tamamının cansız bedenine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı duyuruldu.Rusya Soruşturma Komitesi, olayın ardından maden sahasında iş güvenliği kurallarının ihlal edilmiş olabileceği şüphesiyle konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
