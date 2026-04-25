ABD basını: Trump, Kushner ve Witkoff’un Pakistan ziyaretini iptal etti
ABD basını Trump’ın, Kushner ve Witkoff’un Pakistan ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İran ile planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan'a yapacakları resmi ziyareti iptal etti.

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan'a yapılması beklenen resmi ziyareti iptal etti. ABD merkezli Fox News'in haberine göre Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde tuttuğu bir durumda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Trump: "Oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok, bütün kartlar elimizde''

İstediği zaman İranlılar ile telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, dün akşam Pakistan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İranlı heyetin kısa süre önce başkent İslamabad'dan ayrılmasının ardından yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

