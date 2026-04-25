Cevdet Yılmaz: Ev Sahibi Türkiye Projesi sosyal devlet anlayışımızın güçlü bir tezahürü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye Projesi, sosyal devlet anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür.“ açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ev Sahibi Türkiye Projesi"ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
Yılmaz paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının güçlü bir tezahürü olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsayan bu büyük hamle kapsamında İstanbul'da 100 bin konut ile 15 bin kiralık sosyal konutun kura çekim töreninin ilki büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yeni yuvalarının ailelerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, emeği geçenleri gönülden kutluyorum"
Paylaşımda yer alan görselde, "Yüzyılın Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceği; en az 2 milyon kişinin modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacağı ve sağlam, afetlere dirençli, güvenli yaşam alanları oluşturulacağı belirtildi.
Ayrıca, ilki bugün gerçekleştirilen kura töreninin 26-27 Nisan tarihlerinde de süreceği kaydedildi.
