Hindistan’da kırmızı bültenle aranan şüpheli Beylikdüzü’nde yakalandı
Hindistan’da kırmızı bültenle ’Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan aranan Salim Dola (61), Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin Beylikdüzü'nde bir adreste kaldığı tespit edildi. Bulunduğu adrese operasyon düzenlenen şüpheli Salim Dola gözaltına alındı.
OPERASYONDA 2 MİLYON 522 BİN HİNDİSTAN RUPİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Salim Dola'dan talimat aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda, 126 kilo 141 gram mephedrone ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
