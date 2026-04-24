Ehliyet sınavında kopya ağı çökertildi: 10 milyonluk gelir ortaya çıktı
Sürücü kursu e-sınavlarında kopya düzeneğiyle haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik düzenlenen Sakarya ve İstanbul merkezli operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya ve İstanbul merkezli yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin suç işlemek gayesiyle örgüt kurarak motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin e-sınavına giren adaylara maddi menfaat karşılığında kopya çekmeye yarayan düzenekler temin ettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca bazı adayların sürücü kursuna fiilen katılım sağlamadan adlarına sınav giriş belgesi düzenledikleri ve sınav sırasında cihazlar aracılığıyla kopya vererek başarı sağladıkları belirlendi. Elde edilen gelirlerin araç ve daire alımı yoluyla aklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonla E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ve M.D. (28) isimli şüpheliler yakalandı.
Şüphelilere ait 5 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda 208 adet kamera düzeneği, 120 adet batarya, 63 adet kulak içi kulaklık, 14 adet wifi cihazı, 10 adet sim kart girişli mekanizma, 5 adet telefon ve 3 adet düğme şeklinde kamera seti ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yaklaşık 10 milyon TL'lik geliri akladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.A., E.K. ve M.D. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”