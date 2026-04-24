GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,982 TL
EURO
52,742 TL
STERLİN
60,978 TL
GRAM
6.816 TL
ÇEYREK
11.264 TL
YARIM
22.357 TL
CUMHURİYET
44.167 TL
GÜNCEL Haberleri

Ehliyet sınavında kopya ağı çökertildi: 10 milyonluk gelir ortaya çıktı

Ehliyet sınavında kopya ağı çökertildi: 10 milyonluk gelir ortaya çıktı
Sürücü kursu e-sınavlarında kopya düzeneğiyle haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik düzenlenen Sakarya ve İstanbul merkezli operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya ve İstanbul merkezli yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin suç işlemek gayesiyle örgüt kurarak motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin e-sınavına giren adaylara maddi menfaat karşılığında kopya çekmeye yarayan düzenekler temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca bazı adayların sürücü kursuna fiilen katılım sağlamadan adlarına sınav giriş belgesi düzenledikleri ve sınav sırasında cihazlar aracılığıyla kopya vererek başarı sağladıkları belirlendi. Elde edilen gelirlerin araç ve daire alımı yoluyla aklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonla E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ve M.D. (28) isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilere ait 5 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda 208 adet kamera düzeneği, 120 adet batarya, 63 adet kulak içi kulaklık, 14 adet wifi cihazı, 10 adet sim kart girişli mekanizma, 5 adet telefon ve 3 adet düğme şeklinde kamera seti ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yaklaşık 10 milyon TL'lik geliri akladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.A., E.K. ve M.D. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER