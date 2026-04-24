Hatalı park nedeniyle ambulans sokağa giremedi: Kalp krizi geçiren hasta öldü

Hatalı park nedeniyle ambulans sokağa giremedi: Kalp krizi geçiren hasta öldü
Fatih’te evinde kalp krizi geçiren Naime Aydın (89), ambulansın park halindeki araçlar nedeniyle sokağa girememesi üzerine sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. Hastaneye kaldırılan Aydın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanıcak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Naime Aydın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dar sokaktaki hatalı park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi.

Bunun üzerine sokağa yürüyerek girmek zorunda kalan ekipler, sedyeye aldıkları hastayı ambulansa kadar taşıdı. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, hayatını kaybetti. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Aydın'ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildiği öğrenildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ, VEFAT ETMİŞ''

Aynı sokakta oturan Davut Aydın, "Valla bazen 3 sıra oluyor. Ambulansın geldiğini duydum ama içeri girip giremediğini bilmiyordum ama hastanın vefat ettiğini biliyorum. Hasta akrabam sayılır. Çocukluktan beri tanıdığım biri. Yaşı 80'nin üstündeydi. Kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş. İsmi Naime Aydın. Teyzem tarafından akrabam oluyor. Cenaze Ordu'ya gidecek" diye konuştu.

"KÖŞEDE ARABA VARDI, AMBULANS GİREMEDİ''

Selman Tüfekçi ise, "Ambulans buradan giremiyor. Arabalar köşeye park ediyorlar, giremiyorlar. Çift sıra park ediyorlar. Gece 01.30'da oldu. Köşede araba vardı, ambulans giremedi. Aracın sahibini aradılar, çekti.  Ambulans burada bekledi. Sedyeyle götürdüler. Duyduğuma göre vefat etmiş. 89 yaşındaydı. Şuraya çift sıra park etmesinler. Ambulans zor geçiyor. İtfaiye zor geçiyor. Sokağımıza sahip çıksınlar" dedi. 

Kaynak: DHA

