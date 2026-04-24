Micheal Eneramo kimdir? Türkiye’de hangi takımlarda oynadı? Micheal Eneramo neden öldü?
Süper Lig’de farklı takımlarda forma giyen Michael Eneramo, 24 Nisan 2026 Cuma günü hayatını kaybetti. Nijeryalı futbolcunun vefat haberi, milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Michael Eneramo’nun ölüm haberinin ardından futbolseverler, Nijeryalı futbolcunun hayatını araştırmaya başladı. Peki, Michael Eneramo kimdir? Michael Eneramo kaç yaşındaydı, nereliydi? Micheal Eneramo neden öldü? İşte detaylar…
Michael Eneramo Süper Lig'de çıkmış olduğu 110 karşılaşmada iz bırakan futbolcular arasında yerini almayı başardı. Kariyer hayatında Suudi Arabistan, Fransa Ligue 1, Tunus gibi farklı liglerde mücadele eden Michael Eneramo etkili gol atışlarıyla tanınıyordu. Peki, Michael Eneramo kimdir? Michael Eneramo kaç yaşındaydı, nereliydi? Micheal Eneramo neden öldü? İşte detaylar…
Micheal Eneramo kimdir?
20 Kasım 1985 tarihinde Nijerya'nın Kaduna bölgesinde doğdu. Micheal Eneramo futbol kariyerine Nijerya'da başladı Kariyerindeki ilk önemli çıkışını Tunus'un güçlü ekiplerinden Espérance de Tunis formasıyla gerçekleştirdi. Bu dönemde lig şampiyonlukları yaşarken Afrika kupalarında da mücadele etti.
Micheal Eneramo Türkiye'de hangi takımlarda oynadı?
Micheal Eneramo Türkiye kariyerinde Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor'da forma giydi. Futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini 2011-2012 sezonunda Sivasspor formasıyla yaşadı. Bu süreçte 59 maçta görev alan Eneramo, 22 gollük katkı sağladı. Beşiktaş kariyerinde ise 27 karşılaşmada forma giyen oyuncu, 5 golle beklentilerin altında kaldı. İstanbul Başakşehir macerasının ardından "yuvası” olarak nitelendirdiği Sivasspor'a dönen Micheal Eneramo, burada da 31 maçta 11 gole katkı verdi.
Micheal Eneramo neden öldü?
Nijerya Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
