Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde, imam hatip okulları ile Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin tekbirleriyle karşılandı.
Öğrencilerin üzerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan atkıları takarak katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Erdoğan, burada Aşr-ı Şerif okurken, reisülkurra Mustafa Demirkan törende dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merasim sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitmenler, öğrenci aileleri ile vatandaşlar da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından beraberindekilerle cuma namazını burada kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un kıldırdığı namaz öncesinde, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca hutbe irat edildi.
