Bakanlık yasakladı! O bölgeye kurbanlık girişi yapılmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 2026 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şap hastalığı riski nedeniyle bu bölgeye hayvan sevkiyatı yasaklandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yasak kararı geldi.

Şap, koyun ve keçi vebası gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla bir bölge koruma altına alındı.

Anadolu'dan bu bölgeye kurbanlık hayvan sevkiyatı tamamen durduruldu.

BU BÖLGEDE KURBANLIK GİRİŞİ YASAKLANDI

Kurban Bayramı öncesi hastalık riskine karşı en sert tedbir Trakya bölgesi için geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap ile koyun ve keçi vebası hastalıklarının yayılımını engellemek amacıyla Trakya'ya kurbanlık hayvan sevkini resmen yasakladı.

Bölgede verilen kararla birlikte, denetimler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaçak geçişlerin önlenmesi için yol kontrol noktalarında veteriner hekimler ve emniyet güçleri devreye girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

