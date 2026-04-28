KONYA Haberleri

Samet Kuyrukcu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da sevilen sanatçının çiftliği yandı! Hayvanlar telef oldu

Türkiye onu asrın felaketinde yazıp söylediği "Nazar Oldu” şarkısıyla tanıdı. Kahramanmaraş depremleri sonrası ineğini satarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Ceylani Karaduman'ın çiftliği yandı. 

CEYLANİ KARADUMAN'A NAZAR OLDU!

Konya'nın Taşkent ilçesinde yaşayan Ceylani Karaduman depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da gördüklerinden çok etkilenmiş ve duygularını mısralara dökmüştü. Ceylani Karaduman'ın Hatay'da şahit olduğu acı bir olayı anlattığı Nazar Oldu şarkısı milyonları ağlatmıştı. Müzik çalışmalarına devam eden bir taraftan da hayvancılıkla uğraşan sanatçının çiftliğinde yangın çıktı. 

BÜYÜK HASAR VAR!

Ceylani Karaduman'ın Konya'nın Taşkent ilçesindeki çiftliğinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Hayvanlar telef oldu, ahır tamamen yıkıldı ve bir araç alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olay sadece Karaduman'ı değil onu tanıyanları da çok üzdü.

KONSERLERİ İLE UMUT OLUYOR

Ceylani Karaduman özellikle hasta ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen etkinliklere gönüllü katılarak birçok insana destek olmaya çalışıyor. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

