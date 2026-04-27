Konya’yı bu kıyafetlerle gezdi! Gören dönüp tekrar baktı

Poşetli Dede ve Kırmızılı Kadın'a gözü alışan Konyalılar bu kez daha ilginç bir durumla karşılaştı. Dev bir sarık, post, çizme ve kolluk ve uzun değneği ile şehri gezen seyyah ilgi odağı oldu.

Afyon'dan Konya'ya geldi!

Sarık, değnek, post… Kıyafetleri bugün için ilginç görünse de o aslında Osmanlı döneminde yaşayan seyyahlar gibi giyinip yola çıktı. Afyonlu olduğu öğrenilen Beytullah isimli genç Konya şehir merkezinde bir hayli dikkat çekti.

Türbeleri gezdi!

Tesadüfen karşılaştığı bir vatandaştan kendisine eşlik etmesini isteyen genç seyyah, Ladikli Ahmet Ağa'yı örnek aldığını belirterek rota oluşturdu. Konya'da görmek istediği; Sarıyakup, Burhandede, Pisili, ve Karakurt Baba türbelerini gezen seyyahı gören dönüp tekrar baktı.

Sosyal medyada da ilgi gördü!

Seyyahın Konya'daki gezisinden hatıra kalan fotoğraf ve videolar sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

Gezide ona eşlik eden vatandaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konyamızdan bir Afyonlu Beytullah kardeşimiz geldi geçti. Ladik'li Ahmet Ağa hizmetine katılmak üzere yola çıkan özellikle şehrimizde görmek istediği Sarıyakup, Burhandede,Pisili, ve Karakurt hazretlerinin ziyaretinde bana eşlik eder misin dedi. Zaten benim mahallem olduğu için birlikte duasına vesile oldum. Allah kabul etsin... Sevgili kardeşim Rabb'im yolunu ve bahtını açık etsin…''

Kaynak: Haber Merkezi