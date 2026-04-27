GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,080 TL
EURO
52,928 TL
STERLİN
61,174 TL
GRAM
6.754 TL
ÇEYREK
11.163 TL
YARIM
22.158 TL
CUMHURİYET
43.774 TL
KONYA Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Konya’yı bu kıyafetlerle gezdi! Gören dönüp tekrar baktı

Poşetli Dede ve Kırmızılı Kadın'a gözü alışan Konyalılar bu kez daha ilginç bir durumla karşılaştı. Dev bir sarık, post, çizme ve kolluk ve uzun değneği ile şehri gezen seyyah ilgi odağı oldu. 

Afyon'dan Konya'ya geldi!

Sarık, değnek, post… Kıyafetleri bugün için ilginç görünse de o aslında Osmanlı döneminde yaşayan seyyahlar gibi giyinip yola çıktı. Afyonlu olduğu öğrenilen Beytullah isimli genç Konya şehir merkezinde bir hayli dikkat çekti.

Türbeleri gezdi!

Tesadüfen karşılaştığı bir vatandaştan kendisine eşlik etmesini isteyen genç seyyah, Ladikli Ahmet Ağa'yı örnek aldığını belirterek rota oluşturdu. Konya'da görmek istediği; Sarıyakup, Burhandede, Pisili, ve Karakurt Baba türbelerini gezen seyyahı gören dönüp tekrar baktı. 

Sosyal medyada da ilgi gördü!

Seyyahın Konya'daki gezisinden hatıra kalan fotoğraf ve videolar sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

Gezide ona eşlik eden vatandaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Konyamızdan bir Afyonlu Beytullah kardeşimiz geldi geçti. Ladik'li Ahmet Ağa hizmetine katılmak üzere yola çıkan özellikle şehrimizde görmek istediği Sarıyakup, Burhandede,Pisili, ve Karakurt hazretlerinin ziyaretinde bana eşlik eder misin dedi. Zaten benim mahallem olduğu için birlikte duasına vesile oldum. Allah kabul etsin... Sevgili kardeşim Rabb'im yolunu ve bahtını açık etsin…''

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
