KONYA Haberleri

Konya’da dikkat çeken uygulama! Mezarlıkta tek tek asıldı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen "askıda su bidonu” uygulaması, mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıran örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor. Vatandaşların kabir bakımını daha rahat yapabilmesi amacıyla başlatılan uygulama, özellikle yaşlılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

MEZARLIK ZİYARETLERİNE PRATİK ÇÖZÜM

Mahalle mezarlığının çeşitli noktalarına yerleştirilen su bidonları sayesinde ziyaretçiler, yanlarında su getirme zorunluluğu olmadan kabir sulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uygulama, kısa sürede mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş alarak geniş beğeni topladı.

ORTAK KULLANIM BİLİNCİ VURGUSU

Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, sistemin sürdürülebilirliğinin vatandaşların duyarlılığına bağlı olduğunu belirtti. Doğan, kullanılan bidonların mutlaka yerlerine bırakılması gerektiğini hatırlatarak, "Bu uygulama herkesin ortak faydası için. Mezarlığımızın düzenini korumak adına dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Mahalle halkı ise uygulamanın hem pratik hem de anlamlı olduğunu dile getirerek benzer çalışmaların yaygınlaşmasını istediklerini ifade etti. "Askıda su bidonu” uygulaması, toplumsal dayanışma ve ortak kullanım kültürünün başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.

(Cumali Özer)

    Ferhat
    6 saat önce

    Türkiye de ki tüm mezarlıklarda yüzyıllardır varolan uygulamayı sanki yeni birşey yapmış gibi haber yapıyorsunuz ya pes artık.

    • Begen (0)
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER