Konya’daki kurum müdürü acı haberi duyurdu!

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan personeli Tayfun Bağcı'nın vefat ettiğini duyurdu.
Konya merkezli kurumda uzun süredir görev yapan Bağcı'nın ölümü, çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
RESMİ AÇIKLAMA KURUM KANALLARINDAN YAPILDI
Acı haber, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, kurum personelinin vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.
BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET ALP'TEN TAZİYE MESAJI
DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü personeli mesai arkadaşımız Tayfun Bağcı vefat etmiştir. DSİ ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”
