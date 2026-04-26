Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var?

TBMM yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifini görüşecek. Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon da ilk toplantısını yapacak.

Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi görüşecek... Düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Afetzede destekleri için yeni düzenleme Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Meclis okullardaki saldırıları araştıracak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta ilk toplantısını yapacak. Önce komisyonun yönetimi seçilecek, ardından dinlenecek isim ve kurumlar belirlenecek. 22 üyeden oluşan komisyon, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler de değerlendirilecek. Alınması gereken tedbirler rapor haline getirilecek. Meclis'teki siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında mesajlarını verecek. Kaynak: AA

