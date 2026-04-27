Mağlubiyete sinirlendi televizyonu pencereden attı

3-0’lık Galatasaray yenilgisinin ardından şampiyonluk şansı zayıflayan Fenerbahçe’de taraftarlar öfkeli. Bir taraftar maç sonrası evindeki televizyonu yumruklayarak kırdıktan sonra pencereden attı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'na vedasının ardından bu yenilgiyle şampiyonluk mücadelesinde havlu atan Fenerbahçe'de taraftar futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve yönetime büyük tepki gösterdi.
Bazı taraftarlar sosyal medyada isyan ederken bazıları da maç sonrası Samandıra Tesisleri'nin önüne giderek futbolcuları protesto etti. 3-0'lık yenilgiye kızan bir taraftarın evindeki televizyonu yumrukladıktan sonra yerinden sökerek pencereden attığı anlar ise gecenin en çok izlenen görüntülerinden oldu.
"Beni Galatasaraylı arkadaşlarım sinirlendirdi''
Televizyonu kırıp camdan aşağı atan taraftar, "Beni Fenerbahçe sinirlendirmedi, Galatasaraylı arkadaşlarım sinirlendirdi." dedi.
"Bir daha Galatasaraylılar ile maç izlemeyeceğim''
Galatasaraylı arkadaşlarının kendisini sinirlendirdiğini söyleyen Fenerbahçeli taraftar, "Tövbe ettim bir daha Galatasaraylı insanlarla maç izlemeyeceğim." diye konuştu.
