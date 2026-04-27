Seyir halindeyken yanan midibüs demir yığınına döndü
İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken midibüs de adeta demir yığınına döndü.
Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen ve içinde yolcu bulunmayan servis midibüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Midibüs kullanılamaz hale geldi
Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”