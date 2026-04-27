Konya’daki bir ilçeye yeni hastane! Açılış için geri sayım başladı

Geri sayım başladı!
Konya'nın Halkapınar ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hastane binası hizmete açılmak için gün sayıyor. Kaymakam Mehmet Şirin Altay, ilçede tamamlanan hastaneyi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.
İncelemeler kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Ali Şener de hazır bulundu. Şener, hastanenin mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Altay'a detaylı bilgi verdi.
Güncel ve modern donanımıyla öne çıkan yeni hastanenin kısa zamanda vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. İlçede sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmesi amaçlanan bu yatırımın, bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
