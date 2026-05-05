Havai fişek fabrikasındaki patlamada 26 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten fabrikada meydana gelen patlamada 26 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin idari merkezi Çangşa şehrinin Liuyang ilçesindeki Huasheng Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Çangşa Belediye Başkanı Çın Bozhang, düzenlediği basın toplantısında, patlamada fabrikada çalışan 26 işçinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından itfaiye, acil durum, kamu güvenliği ve sağlık birimlerinden 1500 personelin bölgeye sevk edildiğini aktaran Belediye Başkanı Çın, arama ve kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Çın, ölenlerin en yaşlısının 68, en gencinin ise 20'li yaşlarda olduğu, yaralıların Liuyang Halk Hastanesi ve Liuyang Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesinde tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

İl Sağlık Komisyonu yetkilileri de yaralılardan 6'sının yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Şi'den çağrı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin kazadan ders çıkarması ve iş yeri güvenliği tedbirlerini artırması gerektiğine işaret eden Şi, kilit sektörlerde risk takibi ve kontrolünün güçlendirilmesi talimatı verdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarını yönlendirmek üzere bölgeye ekip gönderdi.

Liuyang ilçesi, Çin'de havai fişek türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.

Havai fişeklerden kaynaklanan kazalar

Çin'de havai fişek üreten fabrikalar ile bu ürünlerin toplu halde bulunduğu toptancı depoları ve dükkanlarda, güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor.

Hunan eyaletinde Haziran 2025'te Çangdı şehrinin Linci ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Ekim 2025'te yine Liuyang'da, açık hava seyir alanında dronlar ve havai fişeklerle düzenlenen gösteride arızalanarak düşen dronlar, havai fişeklerin ateşleme tertibatının tutuşmasına ve fişeklerin alev alarak etrafa saçılmasına yol açmıştı. Gösteriyi izleyen kalabalıkta paniğe yol açan olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Bu yıl, geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarının yapıldığı şubat ayında Ciangsu eyaletinin bir köyünde ve Hubey eyaletinin bir kasabasında havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmişti.

