Kurban Bayramına sayılı günler kala Konya’da komisyon toplandı! Bu cezalar cep yakar

Ali Asım Erdem
Muhabir
Kurban Bayramı öncesinde Ereğli İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban satış ve kesim süreçlerine yönelik önemli kararlar alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk konusunda uygulanacak yeni düzenlemeler açıklandı.

BELGESİZ HAYVAN SATIŞINA İZİN YOK

Komisyon kararlarına göre, belediye tarafından belirlenen alanların dışında kurbanlık hayvan satışı yapılamayacak. Küpesiz, Hayvan Sağlık Raporu bulunmayan veya Dezenfeksiyon Belgesi eksik olan hayvanların satışına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Denetimlerin yoğunlaştırılacağı süreçte kurallara uymayanlara yüksek miktarda para cezası uygulanacak. Buna göre belge eksikliği bulunan büyükbaş hayvanlar için 7 bin 863 TL, küçükbaş hayvanlar için 1 bin 204 TL, kurallara aykırı nakil araçları için ise 26 bin 360 TL ceza kesileceği bildirildi.

KESİM YERLERİNE UYGUNLUK ŞARTI

Geçici kurban kesim alanlarında faaliyet gösterecek işletmelerin İlçe Müftülüğü'nden "Kurban Kesim Yeri Uygunluk Belgesi” alması zorunlu hale getirildi. Yetkililer, gerekli belgeyi almadan faaliyet gösteren işletmelere 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca hijyen kurallarına aykırı hareket eden ya da ruhsatsız şekilde et ve et ürünleri satışı yapan kişi ve işletmelere de 52 bin 800 TL ceza uygulanacağı belirtildi.

ESNAFA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Alınan kararlar kapsamında İlçe Müdürü Kamil Küçük, Ereğli Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Adem Tekin ile kasap ve şarküteri işletmecileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yetkililer, Kurban Bayramı sürecinin sorunsuz geçmesi için hem vatandaşların hem de esnafın belirlenen kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)

