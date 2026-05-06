Konya’da bir ilk! 4 milyar liralık dev yatırım
Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarım sektörüne büyük katkı sağlaması hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi için ilk adım atıldı. Yaklaşık 1000 dekarlık alanda kurulması planlanan dev yatırımın, bölge ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Beyşehir Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı katıldı.

Toplantıda ilçeye kazandırılması planlanan jeotermal sera yatırımlarına ilişkin yol haritası ele alındı. Hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte Beyşehir'in bölgenin önemli sebze üretim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Jeotermal enerjiyle ısıtılacak modern seralarda yılın 12 ayı üretim yapılabilecek, düşük maliyetle yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilecek.

Yaklaşık 4 milyar liralık yatırım bedeline sahip projede, önemli bir kısmı kadınlardan oluşmak üzere yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Proje sayesinde bölge halkı için yeni gelir kapıları açılırken, tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonu da güç kazanacak. TDİOSB bünyesinde üretilecek ürünlerin sınıflandırılması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tarım sanayi tesislerinin de kurulacağı belirtildi. Böylece Beyşehir'de tarıma dayalı sanayi alanında yeni yatırımların önü açılmış olacak.

Konya'da bir ilk olma özelliği taşıyan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Beyşehir'in modern sera üretimi ve tarım sanayisinde önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

